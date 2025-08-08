ABD’de helikopter mavnanın üzerine düştü: 2 ölü
ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu, Mississippi Nehri’nde MD 369 tipi helikopterin elektrik hatlarına çarptığını, daha sonra mavnanın üzerine düştüğünü duyurdu. Olayda helikopterde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
ABD’de bir helikopterin nehirdeki mavnanın üzerine düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından olaya ilişkin açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada, Illinois eyaletine bağlı East Alton yakınlarındaki Mississippi Nehri’nde MD 369 tipi helikopterin elektrik hatlarına çarptığı, daha sonra mavnanın üzerine düştüğü belirtildi.
Olayda helikopterdeki 2 kişinin hayatını kaybettiği, nehrin trafiğe kapatıldığı aktarıldı.
Kazanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.