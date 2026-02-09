ABD’de hileli seçim tartışması: Trump 'kimlik zorunluluğu' talep etti

ABD Başkanı Donald Trump, "hileli" diye nitelendirdiği ülkedeki seçimlerin "dünyada alay konusu" olduğunu savunarak, oy kullanılması için seçmen kimliği zorunluluğu ile vatandaşlık belgesi şartının getirilmesini talep etti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'nin seçimleri hileli, çalınmış ve tüm dünyada alay konusu. Ya bunları düzelteceğiz ya da artık bir ülkemiz olmayacak." ifadelerini kullandı.

Oy kullanma ve seçmen kaydı süreçlerine yönelik daha sıkı düzenlemelerin getirilmesini öngören "SAVE Act" yasa tasarısına uyulmasını isteyen Trump, tüm seçmenler için zorunlu kimlik uygulaması, seçmen kaydı sırasında ABD vatandaşlığını kanıtlayan belgenin sunulması ve hastalık, engellilik, askerlik ya da seyahat gibi durumlar dışında posta yoluyla oy kullanımının kaldırılması çağrısında bulundu.

Trump, NBC News'e verdiği röportajda, bu düzenlemenin seçim sistemlerini güvence altına alacağını, Demokrat seçmenlerin büyük çoğunluğunun da seçmen kimliği şartını desteklediğini savundu.

Demokratlar arasında seçmen kimliği uygulamasına desteğin yüzde 82 olduğunu belirten Trump, "Demokrat siyasetçilerden değil Demokrat seçmenlerden bahsediyorum." ifadesine yer verdi.

"İnsanların hile yapamadığı seçimlere ihtiyacımız var ve bunu yapacağız." görüşünü paylaşan Trump, bu düzenlemenin iki partiden de destek göreceğini savundu.

ABD'de seçmenler, ara seçimler için 3 Kasım'da sandık başına gidecek. Seçimde ABD Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı ve ABD Senatosundaki 100 sandalyenin 35'i belirlenecek.

Trump, seçimler öncesinde Cumhuriyetçilere ülkedeki seçimleri "ulusallaştırmaları" ve "kontrolü ele almaları" çağrısı yaparak Demokratların tepkisini çekmişti.