ABD’de hükümet krizi havacılığı vurdu: Uçuş iptalleri yüzde 6’ya çıktı

ABD Senatosunun federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını onaylamasına rağmen ülkede uçuş iptalleri yüzde 6'ya yükseldi.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında, ülke genelindeki uçuşlar hakkında bilgi verdi.

Ülkedeki uçuş iptallerinin yüzde 6'ya ulaştığını açıklayan Duffy, yılın en yoğun seyahat dönemlerinden biri olan Şükran Günü haftası öncesinde gecikme ve iptallerin artabileceği konusunda uyardı.

Duffy, hükümet yeniden açılsa bile trafik kontrolörlerinin hemen işe dönemeyeceğini ve aksaklıkların süreceğini ifade etti. Bu durumun Şükran Günü dönemindeki seyahatleri etkileyebileceğini vurgulayan Duffy, hava trafik kontrolörlerine "göreve dönmeleri" için çağrı yaptı.

FİRMALAR SORUMLULUĞU HÜKÜMETE VE KONGREYE ATIYOR

Duffy, 5 Kasım'da hükümetin kapanması nedeniyle hava trafik kontrolörleri üzerinde oluşan baskıyı azaltmak amacıyla 40 havalimanının uçuş kapasitesinde yüzde 10'luk azalma olacağını açıklamıştı.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yayımlanan kararda, uçuşların 7 Kasım'dan itibaren yüzde 4, 11 Kasım'da yüzde 6, 13 Kasım'da yüzde 8 ve 14 Kasım'da yüzde 10 azaltılacağı bildirilmişti.

ABD'li hava yolu şirketleri, bugün itibarıyla FAA'nın havalimanlarındaki trafiğin azaltılması talimatı üzerine yüzlerce uçuşu iptal etmeye başlamıştı.

Hükümetin kapalı olması nedeniyle aktif görev alan hava trafik kontrol memurlarının sayısının azalması uçuş iptallerinin ana nedeni olarak gösterilirken, firmalar sorumluluğu hükümete ve Kongreye atıyor.