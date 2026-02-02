ABD’de ICE gözaltı merkezinde kızamık alarmı: Faaliyetler durduruldu
ABD’nin Texas eyaletinde bir Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza gözaltı merkezinde kızamık vakası tespit edilmesi üzerine tüm faaliyetler durduruldu. Merkezde enfekte kişilerle temas etmiş olabileceği değerlendirilenler karantinaya alındı.
Kaynak: AA
ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimleri, Texas eyaletindeki bir gözaltı merkezinde kızamık vakası tespit edilmesinin ardından tüm faaliyetleri durdurdu.
CBS News kanalının haberine göre, yetkililer Texas'ta bulunan bir ICE gözaltı merkezinde aktif kızamık vakası tespit etti.
Yetkililer, gözaltı merkezindeki tüm faaliyetleri durdururken, enfekte olanlarla temas ettiğinden şüphelenilen kişiler karantinaya alındı.