ABD’de ICE iç yazışması ortaya çıktı: Yargıç izni olmadan eve girme yetkisi

ABD’nin Minnesota eyaletinde bir kadını vurarak öldüren ve ‘göçmen avı’na çıkarak terör estirmeyi sürdüren “Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu”na (ICE) bağlı polislere yönelik tepkiler sürerken, kurumun göçmenlik polislerinin yargıç imzalı arama izni olmaksızın konutlara girerek zorla gözaltı yapabileceğini savunduğu ortaya çıktı.

ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu'nun (ICE), göçmenlik polislerinin yargıç imzalı arama izni olmaksızın konutlara girerek zorla gözaltı yapabileceğini savunduğu belirtildi.

AP'nin elde ettiği Mayıs 2025 tarihli iç yazışmaya göre, göçmenlik polislerine daha kısıtlı bir idari arama emrine dayanarak konutlara zorla girme ve gözaltına alma yetkisi veriliyor.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin göçmenlik denetimlerini artırdığı bir dönemde ulaşılan yazışmada, yargıç imzalı arama izni olmadan evlerine girilen kişilerin tamamı hakkında nihai sınır dışı etme kararı bulunduğu ifade ediliyor.

Eve giriş öncesinde izlenecek usullere de yer verilen yazışmada, yalnızca idari emir doğrultusunda gerçekleştirilen uygulama kapsamında göçmenlik polislerinin içeri girmeden önce kapıyı çalması, kimliklerini ve orada bulunma gerekçelerini açıklaması gerektiği belirtiliyor.

Konut sakinlerine "hukuka uygun davranmaları için süre tanınacağı", ancak bu süre zarfında kapının açılmaması halinde polislerin "gerekli ve makul ölçüde" güç kullanarak içeriye girebileceği belirtiliyor.

Yazışmada ayrıca, İç Güvenlik Bakanlığının da anayasa ile göçmenlik ve vatandaşlık yasalarına ilişkin düzenlemelerin söz konusu uygulamayı "yasaklamadığı" yönünde görüş bildirdiği aktarılıyor.

Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, yazışmanın kurum içinde geniş çapta paylaşılmadığını, göreve yeni başlayan personelin eğitiminde kullanıldığını öne sürdü.

Öte yandan, İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tricia McLaughlin, AP'ye yaptığı açıklamada, idari emirle işlem yapılan kişilerin "gerekli hukuki süreçlerden geçtiğini" savundu.

McLaughlin, Yüksek Mahkeme ve Kongre'nin, göçmenlik uygulamalarında idari emirlerin uygunluğunu "kabul ettiğini" ifade etti.

Göçmen hakları savunucularına göre, söz konusu değişiklik uzun süredir geçerli olan ve konut aramalarında anayasal sınırlara saygı gösterilmesini amaçlayan uygulamaları tersine çeviriyor.

***

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, 7 Ocak'ta ICE polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bir kadının ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüş, "Bizim bir memurumuz hızlı ve savunmacı bir şekilde hareket ederek kendisini ve çevresindekileri korumak için ateş etti." açıklamasını yapmıştı.

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonlarıyla kayıt altına almaya çalışan civardaki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise kadın sürücünün yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görülmüştü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan kadın sürücüye, aracın önüne yaklaşan diğer bir ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş ettiği dikkati çekmişti.