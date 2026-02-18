ABD’de ICE zulmü sürüyor: 2 aylık hasta bebek ailesiyle sınır dışı edildi

ABD’de son dönemde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin sınır dışı operasyonları ve gözaltı uygulamaları ülke genelinde tepki çekiyor.

Göçmen ailelerin çocuklarıyla birlikte sınır dışı edilmesi ve gözaltı merkezlerindeki koşullara ilişkin iddiaların ardından birçok kentte protestolar sürerken, ICE’ın tartışmalı uygulamalarına bir yenisi daha eklendi.

ABD'de Temsilciler Meclisinin Demokrat üyesi Joaquin Castro, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin 2 aylık hasta bebeği ailesiyle birlikte sınır dışı ettiğini bildirdi.

Castro sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ICE ekipleri tarafından sınır dışı edilen ailenin avukatıyla görüştüğünü belirtti.

Bronşit tedavisi gören 2 aylık Juan Nicolas'ın, 16 aylık kardeşi, anne ve babasıyla ICE tarafından sınır dışı edildiğini açıklayan Castro, "Hasta bir bebeği ve ailesini gereksiz yere sınır dışı etmek korkunç bir durum." ifadesini kullandı.

Castro, kendisi ve ekibinin Juan'ın ailesiyle iletişimi sürdürdüklerini kaydederek, onları bulmaya, sağlık durumlarıyla ilgili ayrıntı talep etmeye ve güvenliklerini sağlamaya, ICE'ı korkunç hareketinden dolayı sorumlu tutmaya odaklandıklarını aktardı.