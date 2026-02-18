ABD’de ICE zulmü sürüyor: 2 aylık hasta bebek ailesiyle sınır dışı edildi
ABD’de Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Joaquin Castro, bronşit tedavisi gören 2 aylık bir bebeğin ailesiyle birlikte Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimleri tarafından sınır dışı edildiğini açıkladı. Olay, göçmen gözaltı merkezlerindeki sağlık koşulları tartışmasını yeniden gündeme getirdi.
ABD’de son dönemde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin sınır dışı operasyonları ve gözaltı uygulamaları ülke genelinde tepki çekiyor.
Göçmen ailelerin çocuklarıyla birlikte sınır dışı edilmesi ve gözaltı merkezlerindeki koşullara ilişkin iddiaların ardından birçok kentte protestolar sürerken, ICE’ın tartışmalı uygulamalarına bir yenisi daha eklendi.
ABD'de Temsilciler Meclisinin Demokrat üyesi Joaquin Castro, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin 2 aylık hasta bebeği ailesiyle birlikte sınır dışı ettiğini bildirdi.
Castro sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ICE ekipleri tarafından sınır dışı edilen ailenin avukatıyla görüştüğünü belirtti.
Bronşit tedavisi gören 2 aylık Juan Nicolas'ın, 16 aylık kardeşi, anne ve babasıyla ICE tarafından sınır dışı edildiğini açıklayan Castro, "Hasta bir bebeği ve ailesini gereksiz yere sınır dışı etmek korkunç bir durum." ifadesini kullandı.
Castro, kendisi ve ekibinin Juan'ın ailesiyle iletişimi sürdürdüklerini kaydederek, onları bulmaya, sağlık durumlarıyla ilgili ayrıntı talep etmeye ve güvenliklerini sağlamaya, ICE'ı korkunç hareketinden dolayı sorumlu tutmaya odaklandıklarını aktardı.
ICE operasyonlarında son ölümler
ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde Ocak 2026’da ICE ve federal göçmenlik operasyonları sırasında yaşanan iki ölüm ülke genelinde sert tepkilere yol açtı.
7 Ocak’ta ICE görevlileri, 37 yaşındaki ABD vatandaşı Renee Nicole Macklin Good’u aracındayken silahla vurarak öldürdü. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Good’un aracıyla memurlara çarpmaya çalıştığını öne sürdü. Olayın ardından kentte protestolar başladı ve bağımsız soruşturma çağrıları yapıldı.
24 Ocak’ta ise protestolar sırasında yoğun bakım hemşiresi Alex Jeffrey Pretti, ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurularak öldürüldü. Bu olayın ardından Minneapolis’te günler süren protestolar düzenlendi ve federal göçmenlik operasyonları ülke genelinde yeniden tartışmanın merkezine yerleşti.