ABD’de iki grup arasında silahlı çatışma: 3 ölü

ABD’nin New Mexico eyaletinde bir parkta yasadışı araba yarışı için toplanan iki grup arasında çıkan silahlı çatışma sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

ABD’nin New Mexico eyaletinde yasadışı araba yarışı için bir araya gelen iki grup arasında kavga çıktı. Bir parkta bir araya gelen grup arasındaki kavganın silahlı çatışmaya dönmesi sonucu en az 3 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

ABD polisi, silah seslerinin El Paso’nun 45 mil kuzeyindeki Las Cruces şehrinde bulunan Young Park’ın otoparkında yerel saatle 22.00’den sonra patlak verdiğini söyledi.

Ölenlerin 2’sinin 19 yaşında birinin ise, 16 yaşında olduğunu aktaran polis, olayla ilgili birden fazla şüphelinin arandığını belirtti.