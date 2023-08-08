ABD’de iki grup arasında yumruklu kavga

ABD’nin Alabama eyaletinde bir liman işçisi ile teknedeki bir grup arasında çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu.

ABD’nin Alabama eyaletindeki Montgomery Nehri kıyısında bir liman işçisiyle teknedeki grup arasında kavga çıktı. Görgü tanıkları, limana yanaşacak bir tekneye yer açılması için liman çalışanının kıyıda bekleyen teknelerden birine hareket etmesi yönünde ikazda bulunduğunu fakat reddedilmesi üzerine kavganın başladığını ifade etti. Kavganın başlamasının ardından birkaç kişinin daha olaya dahil olduğunu belirten görgü tanıkları kavganın büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştüğünü söyledi.

Montgomery Belediye Başkanı Steven Reed, iki grup arasındaki kavganın ardından Montgomery sakinleri arasında uyum çağrısı yaptı. Reed, “Bu olayı toplum olarak hep beraber atlatacağımızı biliyoruz” dedi.

Olayın ardından polis 4 kişinin tutuklandığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.