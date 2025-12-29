ABD’de iki helikopter havada çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

ABD'nin New Jersey eyaletinin güneyinde iki helikopterin havada çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), "Enstrom F-28A" ile "Enstrom 280C" tipi iki helikopterin, dün yerel saatle 11.25 sularında Hammonton Belediye Havalimanı yakınlarında "havada çarpıştığını" açıkladı.

Yetkililer, helikopterlerde yalnızca pilotların bulunduğunu, 1 pilotun öldüğünü, diğerinin ağır yaralandığını ve hayati tehlikesinin olduğunu bildirdi.

Hammonton İtfaiye Şefi Sean Macri, helikopterlerin Hammonton'da bir araziye düştüğünü ve her iki pilotun da hava ambulansıyla sağlık merkezine sevk edildiğini aktardı.

Macri, "Enstrom 280C" tipi helikopterin "yanan, ezilmiş bir metal yığını" gibi göründüğünü ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB), kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını, uçuş kayıtları, bakım belgeleri, hava trafik kontrolüyle yapılan görüşmeler ve tanık ifadelerinin inceleneceğini kaydetti.