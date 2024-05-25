ABD’de inek etinde kuş gribi izleri tespit edildi

ABD'de Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ‘tüketime uygun olmayan’ süt ineklerinde yapılan incelemede kuş gribi izleri tespit edildi. Enfekte olmuş ineklerin etlerinin gıda arzına girmediğinin altı çizildi.

ABD Tarım Bakanlığı, ‘tüketime uygun olmayan’ süt ineklerinde yürüttüğü test sonucunda ‘bir ineğin etindeki dokuda kuş gribi partikülleri’ bulunduğunu duyurdu.

ABD Tarım Bakanlığı (USDA) dün yaptığı açıklamada tüketime uygun olmadığı belirlenen 96 süt ineği üzerinde test yaptıklarını belirtti.

Açıklamada, "22 Mayıs 2024 tarihinde bir inekten alınan kas dahil doku örneklerinde viral partiküller tespit edilmiştir. Bugüne kadar 95 inekten alınan numuneler, viral partiküller açısından negatif çıkmıştır. Bu süt sığırlarından elde edilen hiçbir et gıda arzına girmemiştir" denildi.

ABD’de 25 Mart'ta bir süt ineğinde kuş gribi (H5N1) testinin pozitif çıktığını açıklanmış devam eden süt ineği salgınıyla bağlantılı olarak iki ABD'li çiftlik işçisinin testlerinin de pozitif çıktığı belirtilmişti.

Kuş gribi testi pozitif çıkan Teksas'taki ilk mandırada yaşayan kedilerin yarısından fazlası, enfekte ineklerden çiğ süt içtikten sonra ölmüştü.