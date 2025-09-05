ABD’de istihdam ağustosta sınırlı artış gösterdi

ABD’de tarım dışı istihdam Ağustos ayında 22 bin kişi artarak sınırlı bir değişim kaydetti. İşsizlik oranı ise yüzde 4,3 ile önceki aya göre neredeyse sabit kaldı. Sağlık sektöründeki istihdam artışı, federal hükümet ve enerji sektöründeki kayıplarla dengelendi.

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 4,3

ABD Çalışma Bakanlığı İstatistik Bürosu’nun (BLS) verilerine göre işsiz sayısı 7,4 milyon oldu. Yetişkin erkeklerde işsizlik oranı yüzde 4,1, kadınlarda yüzde 3,8, gençlerde ise yüzde 13,9 olarak ölçüldü. Siyahlar için işsizlik oranı yüzde 7,5, Hispanikler için yüzde 5,3 olarak kaydedildi.

UZUN SÜRELİ İŞSİZLER 1,9 MİLYON

Uzun süredir işsiz olanların sayısı Ağustos’ta 1,9 milyon olurken, toplam işsizlerin yüzde 25,7’sini oluşturdu. İşgücüne katılım oranı yüzde 62,3, istihdam-popülasyon oranı ise yüzde 59,6 seviyesinde kaldı. Part-time çalışmak zorunda kalanların sayısı 4,7 milyon olurken, iş aramayan ancak çalışmak isteyenlerin sayısı 6,4 milyona yükseldi.

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER ÖNE ÇIKTI

Sektörel bazda sağlık sektörü 31 bin kişilik artışla öne çıktı. Ambulatuvar sağlık hizmetlerinde 13 bin, hemşirelik ve bakım evlerinde 9 bin, hastanelerde ise 9 bin istihdam artışı yaşandı. Sosyal yardım alanında da 16 bin kişilik artış görüldü.

FEDERAL HÜKÜMET VE ENERJİ SEKTÖRÜNDE KAYIPLAR

Federal hükümette 15 bin kişilik istihdam kaybı yaşanırken, ocak ayından bu yana toplam kayıp 97 bine ulaştı. Madencilik, taş ocakçılığı ve petrol-doğalgaz sektöründe istihdam 6 bin kişi azaldı. Toptan ticaret ve imalat sanayinde de düşüş dikkat çekti.

ÜCRETLER YÜKSELDİ

Ağustos ayında ortalama saatlik kazanç 10 sent artarak 36,53 dolara çıktı. Yıllık artış oranı yüzde 3,7 oldu. Özel sektör üretim ve denetim dışı çalışanların saatlik ücretleri ise 12 sent artışla 31,46 dolara yükseldi. Ortalama haftalık çalışma süresi 34,2 saat olarak sabit kaldı.

ÖNCEKİ VERİLER REVİZE EDİLDİ

Haziran ayı istihdam verisi 27 bin aşağı yönlü revize edilerek -13 bin olarak güncellendi. Temmuz ayı verisi ise 6 bin yukarı yönlü revize edilerek 79 bin artışa çıkarıldı. Böylece Haziran-Temmuz dönemi toplam istihdam artışı önceki hesaplamaya göre 21 bin daha düşük gerçekleşti.