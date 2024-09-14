ABD’de kaybolan 8 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

ABD'de Güney Carolina eyaletinde Perşembe günü okuldan kaçan ve yetkililer tarafından 4 saat boyunca aranan 8 yaşında çocuğun bölgedeki gölette cansız bedenine ulaşıldı.

ABD’nin Güney Carolina eyaletinde Perşembe günü okuldan kaçarak kaybolan 8 yaşındaki ilkokul öğrencisi Lionel Ramirez Cervantes’in arama çalışmaları sonucunda bölgede bulunan bir gölette cansız bedenine ulaşıldı.

Okul yetkililerden yapılan açıklamada, Cervantes’in kaçtığını gören öğretmenlerin peşinden gittiğini fakat ormanlık alana girdikten sonra gözden kaybolduğu belirtildi.

Açıklamada, “Öğrenci, diğer 2 öğrenci ve 3 personelle birlikte bir sınıftaydı. Önce sınıftan sonra da binadan kaçtı ve çok sayıda okul personeli hemen peşine düştü. Bir tepeye çıkmış, okul dışındaki bir çitin ötesine geçmiş ve çok yüksek otların bulunduğu bir tarlaya girmiştir. O sırada personel öğrenciyi gözden kaybetmiştir. Aramayı genişletmek üzere okula ek kolluk kuvvetleri çağrılmıştır. Okul personeli, bölge çalışanları ve vatandaşlar da arama çalışmalarına katılmıştır. Aramadan yaklaşık dört saat sonra, kolluk kuvvetleri çocuğun cesedini okuldan kısa bir mesafede bulunan Lennox Lake Drive'daki bir göletten çıkarmıştır” denildi.

Greenville İlçe Adli Tıp Kurumu'na göre, dün yapılan otopside çocuğun boğulduğu ve ölümünün kaza sonucu olduğu açıklandı.