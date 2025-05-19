ABD’de klinikte patlama: FBI ‘terör saldırısı’ dedi

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ABD’nin California eyaletindeki Palm Springs kentinde bir üreme sağlığı kliniği yakınında meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) olayın "kasıtlı bir terör eylemi" olduğunu açıkladı.

“Olayın kasıtlı bir şiddet eylemi olduğunu” belirten Palm Springs Emniyet Müdürü Andy Mills, patlama çevredeki binalarda ve klinikte ağır hasara yol açtığını, birkaç sokak boyunca camların kırılmasına neden olduğunu kaydetti.

FBI Los Angeles Bölge Ofisi’nden sorumlu direktör yardımcısı Akil Davis de “Bu kasıtlı bir terör eylemidir” ifadelerini kullanarak, patlamanın kaynağının soruşturulduğunu aktardı.

Davis, kliniğin özellikle hedef alındığını düşündüklerini bildirdi. Davis, bunun Güney Califonia’da şimdiye kadar gerçekleştirdikleri en büyük bombalama soruşturmalarından biri olduğunu kaydetti.