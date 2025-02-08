ABD’de kruvaziyer gemisinde 100 kişi mide ve bağırsak rahatsızlığı nedeniyle hastalandı

ABD’de bir kruvaziyer gemisinde, yolcular arasında mide ve bağırsak rahatsızlıklarıyla nedeniyle yaklaşık 100 kişi hastalandı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, Royal Caribbean gemisinde meydana gelen mide ve bağırsak hastalığı salgını nedeniyle yaklaşık 100 kişi hastalandı.

Yolcular, mide bulantısı, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi şikayetlerle tıbbi yardım talep etti.

CDC, salgının, norovirüs gibi bulaşıcı bir virüsten kaynaklanıp kaynaklanmadığını araştırıyor.

TEMİZLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

CruiseMapper'a göre, gemi 1 Şubat'ta Florida'nın Tampa kentinden yola çıkarak Meksika, Honduras ve Belize'de mola vereceği yedi günlük bir yolculuğa çıktı.

Royal Caribbean yetkilileri, salgının yayılmasını engellemek için gemide temizlik ve dezenfeksiyon önlemlerini artırdıklarını belirtti. Yolculara el hijyenine dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.