ABD’de kum fırtınası trafik kazasına sebep oldu: 4 ölü, 29 yaralı

ABD’nin Colorado eyaletinde kum fırtınasının görüş mesafesini düşürmesi sonucu meydana gelen 30’dan fazla aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.

Dünya
  • 18.02.2026 10:09
  • Giriş: 18.02.2026 10:09
  • Güncelleme: 18.02.2026 10:13
Kaynak: DHA
ABD’de kum fırtınası trafik kazasına sebep oldu: 4 ölü, 29 yaralı
Fotoğraf: DHA

ABD’nin Colorado eyaletinde kum fırtınasının görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle 30’dan fazla aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldiği bildirildi.

Colorado polisi, kazanın yerel saatle 10.00 sıralarında Pueblo kenti yakınlarında bulunan I-25 otoyolunda yaşandığını açıkladı.

30’dan fazla aracın karıştığı zincirleme kaza sonucunda bazı araçların yoldan çıktığı belirtildi.

Colorado Polisi Sözcüsü Brian Lyons, kazada farklı araçlardaki 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 29 kişinin de yaralandığını kaydederek, “Olay sırasında görüş mesafesi neredeyse sıfırdı” dedi.

