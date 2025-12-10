ABD’de lisede bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletine bağlı Winston-Salem kentinde bulunan North Forsyth High School’da bıçaklı saldırı meydana geldi.

Yerel polis, okul içinde çıkan kavga sırasında bir öğrencinin bıçaklanarak hayatını kaybettiğini, bir öğrencinin de yaralandığını açıkladı.

Forsyth County Şerifi Bobby Kimbrough, okulda görevli memurların saat 11.00 sıralarında yardım talep ettiğini belirterek, iki öğrenci arasında çıkan tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştüğünü söyledi. Yaralanan öğrenci hastaneye kaldırıldı ve yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

Winston-Salem/Forsyth County Okulları Müfettişi Don Phipps, ailelere gönderdiği bilgilendirmede bir öğrencinin yaşamını yitirdiğini doğruladı.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten Kimbrough, basın toplantısında soruları kabul etmezken, daha sonra yayımlanan bir videoda topluma yönelik bir tehdit olmadığını vurguladı. Şerif, “Aradığımız bir şüpheli yok. Soruşturmanın o kısmı kontrolümüz altında.” dedi.

Kuzey Carolina Valisi Josh Stein, X hesabından yaptığı açıklamada yaşananları “şoke edici ve korkunç” olarak nitelendirerek öğrencilere ve ailelerine başsağlığı diledi.

Görevine henüz geçen hafta başlayan Müfettiş Phipps, bunun “bir eğitimcinin yaşayabileceği en kötü kâbus” olduğunu söyleyerek, okulun Çarşamba günü kapalı olacağını, personel ve öğrenciler için kriz destek ekibinin hazır bulunacağını açıkladı.