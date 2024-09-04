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ABD’de lisedeki silahlı saldırıda can kaybı 4’e yükseldi

ABD’nin Georgia eyaletinde liseye düzenlenen silahlı saldırıda can kaybı 4’e yükseldi.

Dünya
  • 04.09.2024 20:04
  • Giriş: 04.09.2024 20:04
  • Güncelleme: 04.09.2024 21:14
Kaynak: İHA
ABD’de lisedeki silahlı saldırıda can kaybı 4’e yükseldi
AA

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ABD’nin Georgia eyaletinde yer alan Winder kentindeki Apalachee Lisesi’nde düzenlenen silahlı saldırıda can kaybı arttı. Adı açıklanmayan yetkililer, saldırıda hayatını kaybeden kişi sayısının 4’e yükseldiğini belirtti. En az 4 kişinin yaralandığı saldırıda, yaralıların bir kısmının kaçarken yaralandığı ve kurşun yarası bulunmadığı ifade edildi.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Başkan Joe Biden’ın olayla ilgili olarak bilgilendirildiği ve daha fazla bilgi alındıkça yönetiminin federal, eyalet ve yerel yetkililerle koordinasyonu sürdüreceği belirtildi.

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