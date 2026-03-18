ABD’de mahkemeden VOA kararı: Yeniden yayına başlayacak

ABD'de federal yargıç, Başkan Donald Trump yönetiminin devlet bütçesiyle finanse edilen ve bir yıl önce fiilen kapatılan "Amerika'nın Sesi (Voice of America-VOA)" haber kuruluşunun faaliyetlerini yeniden başlatmasına hükmetti.

ABD Bölge Yargıcı Royce Lamberth, ABD Küresel Medya Ajansına (USAGM), VOA'nın yeniden yayına başlaması için bir hafta içinde kapsamlı plan sunma talimatı verdi.

VOA Direktörü Kari Lake'in, haber kuruluşunda görev yapan gazetecileri işten çıkarmaya yetkisi bulunmadığını kaydeden Yargıç Lamberth, VOA'nın faaliyetlerinin yeniden başlatılmasına ve idari izinli olan yüzlerce çalışanın yeniden işe başlamasına karar verdi.

Lamberth, idari izne çıkarılan çalışanların en geç 23 Mart'a kadar işlerine dönmesi gerektiğini belirtti.

TRUMP'TAN "VOA'İN BÜTÇE VE PERSONELİNİ AZALTMA" KARARI

ABD Başkanı Donald Trump, başta VOA olmak üzere, ABD hükümetince finanse edilen bazı medya kuruluşlarında, bütçe ve personel sayısının düşürülmesi kararını vermişti.

Buna göre, Ajansa bağlı medya kuruluşlarının bütçelerinde kesintiye gidileceği ve personel sayısının azaltılacağı belirtilmiş, ardından 17 Mart 2025'te VOA'da çalışan gazetecilerin idari izne çıkarıldığı ifade edilmişti.

VOA çalışanları, 22 Mart 2025'te kurumla ilgili alınan söz konusu kararların "hukuka aykırı" olduğu gerekçesiyle Trump yönetimine dava açtıklarını duyurmuştu.

ABD mahkemesi, 22 Nisan 2025'te Başkan Trump yönetiminin devlet bütçesiyle finanse edilen VOA haber kuruluşunu kapatma çabalarının durdurulması gerektiğine hükmetmişti.

Washington yönetimince finanse edilen bazı medya kuruluşlarında, bütçenin ve çalışan sayısının azaltılması adına atılan adımlar doğrultusunda VOA bünyesindeki 600 kişinin işine son verilmişti.

Trump yönetimi tarafından VOA'da çalışan 532 gazeteciye işten çıkarma bildirimleri gönderilmişti.