ABD’de nafaka borcu olanlara pasaport yaptırımı

ABD’de nafaka borcunu ödemeyen ebeveynlere yönelik yeni bir yaptırım devreye alınıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, 8 Mayıs itibarıyla çocuğu için 100 bin dolar ve üzerinde nafaka borcu bulunan kişilerin pasaportlarının iptal edilmesi sürecini başlatacak.

Associated Press’e (AP) konuşan bakanlık yetkilileri, uygulamanın yaklaşık 2 bin 700 Amerikan pasaportu sahibini etkileyeceğini bildirdi. Sağlık Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı arasında paylaşılan veriler doğrultusunda yürütülecek uygulamayla, nafaka borcunu ödemeyen kişilerin yurtdışı seyahatleri borçlarını kapatana kadar kısıtlanacak.

Bakanlık, söz konusu yaptırımın ilerleyen dönemde daha geniş bir kapsama ulaştırılmasının planlandığını da açıkladı. Buna göre, ilk aşamada 100 bin dolar olarak belirlenen borç eşiğinin daha sonra 2 bin 500 dolara düşürülmesi hedefleniyor. Böylece nafaka borcu bulunan daha fazla ebeveynin pasaport yaptırımı kapsamına alınması bekleniyor.

"BU YÖNTEMİN ETKİLİ OLDUĞU GÖRÜLDÜ"

ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Mora Namdar, uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada, nafaka borcu olan kişilerin ödeme yapmasını sağlamaya dönük bu yöntemin etkili olduğunun görüldüğünü belirtti. Namdar, “Nafaka borcu olanların borçlarını ödemelerini sağlamada etkili olduğu kanıtlanmış, sağduyulu bir uygulamayı genişletiyoruz” dedi.

Namdar ayrıca, borcunu ödeyen ebeveynlerin yeniden ABD pasaportu alma hakkından yararlanabileceğini ifade etti.

ABD’de ayrılmış ebeveynlerin çocukları için ödemekle yükümlü olduğu nafakalar, eyaletlerin ilgili kurumları aracılığıyla takip ediliyor. Bu sistem, ebeveynler arasındaki ödeme anlaşmazlıklarını azaltmayı ve ödenmeyen nafakaların yaptırıma bağlanmasını amaçlıyor.