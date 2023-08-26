ABD’de petrol rafinerisinde yangın

ABD’nin Louisiana eyaletindeki bir petrol rafinerisinde çıkan yangının ardından bölge sakinine tahliye emri verildi.

ABD’nin Louisiana eyaletine bağlı Garyville bölgesinde Marathon Petrol Şirketine ait petrol rafinerisinde dün sabah saatlerinde yangın çıktı.

Rafinerinden yoğun duman yükselirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rafineriye yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta yaşayan tüm bölge sakinine tahliye emri verildi. Şirketten yapılan açıklamada, yangının yakıt olarak kullanılabilecek yanıcı bir sıvı olan nafta sızıntısından kaynaklandığı, yaralanan olmadığı belirtildi.

Yangın saatler sonra kontrol altına alınırken, tahliye emri de kaldırıldı.