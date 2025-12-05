ABD’de Putin’e yakın iş insanının mülklerini yöneten şirkete 7,1 milyon dolar ceza

ABD'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bağlantılı olduğu iddia edilen Rus iş insanı Oleg Deripaska adına lüks gayrimenkulleri yöneten şirkete yaklaşık 7,1 milyon dolar para cezası verildi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisince (OFAC), Rusya'ya yönelik yaptırımları ihlal eden Gracetown Inc. şirketine para cezası kesildiği ifade edildi.

Şirketin, Rusya Devlet Başkanı Putin'le bağlantılı olduğu öne sürülen Rus iş insanı Deripaska adına lüks gayrimenkulleri yönettiği kaydedilen açıklamada, Gracetown Inc.'in Nisan 2018-Mayıs 2020'de Deripaska adına toplam 31 bin 250 dolar tutarında 24 kez ödeme aldığı belirtildi.

OFAC'ın Deripaska adına işlem yapmanın yasak olduğunu Gracetown şirketine bildirdiğini ancak şirketin buna rağmen işlemlerini sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Hazine Bakanlığı, yaptırımlarımızı görmezden gelip rakiplerimize yardım edenlere karşı kararlılıkla hareket edecektir" ifadesi kullanıldı.

AP'nin haberinde, şirketin 2022'de Deripaska'nın ABD'deki mülklerinin finansmanıyla bağlantılı dolandırıcılıktan tutuklanan İngiliz iş adamı Graham Bonham-Carter ile ilişkilendirildiği aktarıldı.