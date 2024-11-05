ABD’de sandıklar açılıyor: Trump ve Harris oylarını kullandı

ABD'de, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Kamala Harris'in yarıştığı başkanlık ve Kongre seçimleri için vatandaşlar sandığa gitti.

ABD'de Başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Kamala Harris ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, geleneksel olarak sandıkların ilk açıldığı yer olan Dixville Notch’ta üçer oy aldı.

ABD’nin New Hampshire eyaletinin kuzeyinde yer alan küçük bir kasaba olan Dixville Notch'taki altı kayıtlı seçmen oyunu kullandı. Kayıtlı seçmenlerin tümünün oy kullandığı ve oyların sayıldığı kasabada, Demokratların adayı Kamala Harris ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump üçer oy aldı.

Dixville Notch’taki sonuç, ülke genelinde de adayların birbirine yakın oy oranlarıyla çekişmeli geçen bir yarışı özetler nitelik taşıyor.

ABD seçimlerinin sembolik başlangıç noktası Dixville Notch'ta geleneksel olarak birçok eyalette henüz sandıklar açılmamışken, sandık açılıp, tüm kayıtlı seçmenlerin oy kullanmasının ardından oy sayımı yapılıyor.

Türkiye saatiyle 16.00, ABD yerel saatiyle sabah saat 08.00’da 50 eyaletin çoğunda sadıklar açıldı ve oy verme işlemi başladı. Seçmenlerin neredeyse üçte birine tekabül eden 78 milyondan fazla seçmen, erken oy kullanma döneminde,posta yoluyla veya oylama merkezlerinde oylarını seçim gününden önce kullanmıştı.

TRUMP OYUNU KULLANDI

ABD'de Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, oyunu Florida eyaletinde kullandı.

Trump, eşi Melania Trump ile oy verdikten sonra basına açıklama yaptı.

Edindiği bilgiye göre "bayağı bir önde" olduğunu iddia eden Trump, Cumhuriyetçilerin güçlü bir şekilde oylarını kullandığını dile getirdi.

Trump, "Her yerde çok iyi gittiğimizi duyuyorum. Bugün büyük bir başarı elde edeceğimizi düşünüyorum." dedi.

Kaybetmesi halinde seçim sonuçlarını kabul edip etmeyeceğine ilişkin Trump, "Aksini iddia edenler bence deli. Eğer adil bir seçim olursa ve ben bunu kaybedersem, ilk kabul eden ben olurum." diye konuştu.

Rakibi Kamala Harris'i destekleyen ABD'li televizyon sunucusu Oprah Winfrey ve eski ABD Başkanı Barack Obama hakkında da konuşan Trump, ikisini de "bölücü" olmakla itham etti.

"İRAN'IN BAŞARILI OLMASINI İSTERİM"

Trump, en önemli konunun sınırlar olduğunu belirterek, sınırdan uyuşturucu satıcıları ve teröristlerin giriş yaptığını savundu.

İran konusunda ise Trump, "şartlarının çok basit olduğunu" ve İran'a zarar vermek istemediğini belirterek, "Nükleer silah sahibi olamazlar. Başarılı bir ülke olmalarını isterim ama nükleer silahları olamaz. Bu kadar basit" ifadesini kullandı.

HARRİS: "İNSANLARIN İHTİYAÇLARINA CEVAP VERDİĞİMDEN EMİN OLACAĞIM"

Daha önce oyunu posta yoluyla kullanan Kamala Harris, seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Georgia eyaletinde bağlı Atalanta şehrinde yayın yapan bir radyo programına telefonla bağlanan Harris, "Bugün oy verme günü ve insanların dışarı çıkıp aktif olmaları gerekiyor” dedi.

Georgia’da sandıkların yerel saatle 19.00’da kapanacağını belirten Harris, “Önümdeki göreve o kadar odaklandım ki, politikalar çerçevesinde sadece insanların ihtiyaçlarına cevap verdiğimden emin olacağım” ifadelerini kullandı.

Harris, ABD’lileri sandık başına gitmeye çağıran Harris, "Herkesi demokrasimizde halkın karar vereceğini ve oyunuzun sizin gücünüz olduğunu hatırlamaya çağırıyorum” diye konuştu.

ASILSIZ BOMBA İHBARI

ABD'nin Georgia eyaletindeki oy verme merkezlerine 5 bomba ihbarı yapıldı.

Fulton bölgesinin seçim direktörü Nadine Williams, düzenlediği basın toplantısında, Georgia eyaletinde yapılan 5 bomba ihbarı nedeniyle iki farklı oy verme merkezinin geçici süreyle tahliye edildiğini belirtti. Williams, bu ihbarların sahte olduğunun tespit edildiğini ifade etti.

Oy verme merkezlerinin tekrar faaliyete geçtiğini söyleyen Williams, bu merkezlerin biraz daha uzun açık kalması için başvuru yapıldığını aktardı.