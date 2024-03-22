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ABD’de sıcak hava balonu elektrik tellerine takılıp yola düştü

Ajans Haberleri
  • 22.03.2024 14:36
  • Giriş: 22.03.2024 14:36
  • Güncelleme: 22.03.2024 14:36
Kaynak: İHA
ABD’de sıcak hava balonu elektrik tellerine takılıp yola düştü

ABD’nin Minnesota eyaletinde bir sıcak hava balonu elektrik tellerine çarptıktan sonra otoyola kenarına düşüp alev aldı, 2 kişi yaralandı.

ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Rochester kentinde bir sıcak hava balonu, iniş sırasında elektrik tellerine takıldı.

Balon yaklaşık 9 metre yükseklikten otoyol kenarına düşerek alev aldı. Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Balondaki 2 kişi hafif yaralanırken, yangın kısa sürede söndürüldü. 

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