ABD’de sıcak hava balonu elektrik tellerine takılıp yola düştü
Kaynak: İHA
ABD’nin Minnesota eyaletinde bir sıcak hava balonu elektrik tellerine çarptıktan sonra otoyola kenarına düşüp alev aldı, 2 kişi yaralandı.
ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Rochester kentinde bir sıcak hava balonu, iniş sırasında elektrik tellerine takıldı.
Balon yaklaşık 9 metre yükseklikten otoyol kenarına düşerek alev aldı. Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Balondaki 2 kişi hafif yaralanırken, yangın kısa sürede söndürüldü.