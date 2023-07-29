ABD’de sıcak hava dalgası 175 milyondan fazla kişiyi etkiledi

ABD’de sıcak hava dalgası nedeniyle 175 milyondan fazla kişinin etkilendiği açıklandı.



Dünyanın kuzey yarım küresi sıcak hava dalgalarıyla boğuşuyor. ABD’de sıcaklıkların 38 derecenin üstüne çıkmasıyla ülke genelinde 175 milyondan fazla kişinin sıcaklıklardan etkilendiği açıklandı. Bunun üzerine ABD’de yer alan Chicago, New York ve Philadelphia dahil olmak üzere ülkenin en büyük şehirlerine sıcaklıklardan etkilenenler için halk kütüphanelerinde ve toplum merkezlerinde soğutma merkezleri açıldı. ABD’li yetkililer ise sosyal yardım ekiplerinin sokaklarda vatandaşlar için su temin edeceğini belirterek, “Aşırı sıcaklıklar sağlık için tehlikeli olabilir, hatta ölümcül bile olabilir” açıklamasını yaptı.

Ülkede açık hava etkinliklerinde çalışanlar, 65 yaş üstü kişiler, kronik hastalığı olanlar ve çocuklar için sıcak havada uzak durma çağrısı yapılırken, vatandaşlara sıcaklıklardan etkilenmemek için bol sıvı tüketmeleri, klimalı alanlarda kalmaları, güneşten uzak durmaları ve yakınlarını kontrol etmeleri tavsiyesi verildi.