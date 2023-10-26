ABD’de silahlı saldırganı arama çalışmalarına federal ajanlar katıldı

ABD’nin Maine eyaletindeki Lewiston kentinde en az 16 kişiyi öldüren silahlı saldırgan Robert Card için başlatılan ‘insan avı’ devam ediyor. Yetkililer, şüphelinin arama çalışmalarına FBI dahil birçok federal ajanın katıldığını duyurdu.

ABD emniyet yetkilileri, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF), İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) ve diğerler federal güvenlik güçlerinden ajanların da silahlı saldırganı arama çalışmalarına katıldığını açıkladı. Maine eyalet polisi ise yerel polis merkezleri dahil yaklaşık 100 kişilik bir polis gücünün saldırganı aradığını belirterek halkı evlerinde kalmaya devam etmeleri konusunda uyardı.

Eyalet yetkileri ölü sayısı konusunda henüz bir açıklama yapmazken Lewiston belediyesinden bir meclis üyesinin yerel basına 22 kişinin hayatını kaybettiği konusunda açıklama yaptığı kaydedildi. Görgü tanıkları basına yaptığı açıklamalarda, 40 yaşındaki saldırgan Robert Card’ın kentteki iki ayrı restoran olan Time Recreation ve Schemengees’da bulunan kalabalığa ateş ettiğini ifade etti. Sadece Time Recreation restoranında olay esnasında yaklaşık 100 müşterinin bulunduğu belirtildi.