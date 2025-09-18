Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

ABD’de silahlı saldırı: 3 polis öldü, 2 polis ağır yaralı

ABD’nin Pensilvanya eyaletine bağlı York County’de bir soruşturmayı takip eden polis ekiplerine ateş açıldı. Saldırıda 3 polis yaşamını yitirdi, 2 polis ağır yaralandı. Saldırgan polis tarafından vurularken, FBI yerel kuvvetlere destek için bölgeye sevk edildi.

Dünya
  • 18.09.2025 06:07
  • Giriş: 18.09.2025 06:07
  • Güncelleme: 18.09.2025 06:23
Kaynak: AA
ABD’de silahlı saldırı: 3 polis öldü, 2 polis ağır yaralı
Fotoğraf: AA (Arşiv)

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis memuru yaşamını yitirdi.

The New York Times'ın haberine göre, Pensilvanya eyaletine bağlı York County bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis memuru hayatını kaybetti, 2 polis memuru ağır yaralandı.

Yetkililer, olayın bir soruşturmayı takip etmek için kırsal bölgeye giden polislere ateş açılması sonucu yerel saatle 14.10'da meydana geldiğini bildirdi.

Saldırganın polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildiğini belirten yetkililer, yaralanan 2 polisin yakındaki bir hastanede tedavi gördüğünü ve durumlarının kritik olduğunu belirtti.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ise ABD  sosyal medya platformu X hesabından, Federal Soruşturma Bürosu görevlilerinin (FBI), York County'de çok sayıda polis memurunun vurulmasının ardından olay yerinde yerel kolluk kuvvetlerine destek verdiği bilgisini paylaştı.

BirGün'e Abone Ol