ABD’de stadyumda havai fişek kazası: 6 yaralı

ABD’nin Utah eyaletindeki bir stadyumdaki Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında havai fişeklerin seyircilerin üzerine düşmesi sonucu yaralanan en az 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

ABD’nin Utah eyaletinde 4 Temmuz Bağımsızlık Günü müzik festivalinde havai fişek kazası yaşandı.

Provo kentindeki LaVell Edwards Stadyumu’nda havai fişeklerin fırlatıldığı sırada yaşanan bir sorun nedeniyle bazı fişekler tribünlerdeki seyircilerin üzerine düştü.

Polis tarafından yapılan açıklamada, olayda çok sayıda seyircinin yaralandığı, bir kişinin ise yüzüne havai fişek isabet etmesi sonucu ağır yaralandığı belirtildi.

Olayda yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırılırken, kazanın ardından etkinliğin devam ettiği öğrenildi.