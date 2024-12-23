ABD’de teleferikte mahsur kalan 170'ten fazla kişi kurtarıldı
ABD'nin Colorado eyaletindeki bir kayak merkezinde teleferikte mahsur kalan 170'ten fazla kişi kurtarıldı.
Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Colorado eyaletinde, bir kayak merkezindeki teleferiklerin arızalanması nedeniyle 170'ten fazla kişi havada mahsur kaldı.
Yetkililerden yapılan açıklamada, mahsur kalanların kurtarıldığı açıklandı.
ABD’nin Colorado eyaletinde cumartesi günü teleferiğe binen 170'ten fazla kayakçı teleferiğin çalışır haldeyken arızalanması sonucunda havada mahsur kaldı.
Kurtarma operasyonu yaklaşık 5 saat sürdü ve olayda kimsenin ciddi şekilde yaralanmadığı belirtildi.
Kayak merkezi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve güvenlik önlemlerinin artırılacağını açıkladı.