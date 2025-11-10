ABD’de tıbbi helikopter düştü: 1 ölü, 2 yaralı
ABD’nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentinde tıbbi bir helikopterin düşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
