ABD’de tıbbi helikopter düştü: 1 ölü, 2 yaralı

ABD’nin Tennessee eyaletinde tıbbi bir helikopterin düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinin doğusunda tıbbi bir helikopterin düştüğü bildirildi.

Helikopterdeki 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yetkililer, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.