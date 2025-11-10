ABD’de tıbbi helikopter düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Giriş / Abone Ol
ABD’nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentinde tıbbi bir helikopterin düşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

ABD’nin Tennessee eyaletinde tıbbi bir helikopterin düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinin doğusunda tıbbi bir helikopterin düştüğü bildirildi.

Helikopterdeki 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yetkililer, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

