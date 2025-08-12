ABD’de TÜFE, temmuzda yüzde 0,2 arttı

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun (Bureau of Labor Statistics - BLS) açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (CPI-U) Temmuz 2025’te mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak aylık yüzde 0,2 artış kaydetti. Haziran ayında yüzde 0,3 artan endeks, son 12 ayda ise yüzde 2,7 yükseldi. Barınma kalemindeki yüzde 0,2’lik artış, aylık enflasyondaki yükselişin başlıca nedeni oldu.

GIDA FİYATLARI DURAĞAN, ENERJİ FİYATLARI GERİLEDİ

Gıda endeksi Temmuz’da değişim göstermezken, ev dışında yenilen gıdalar yüzde 0,3 artış, evde tüketilen gıdalar ise yüzde 0,1 düşüş kaydetti. Enerji fiyatları ise yüzde 1,1 gerilerken, benzin fiyatlarında aylık bazda yüzde 2,2’lik düşüş görüldü. Elektrik fiyatları yüzde 0,1 azalırken, doğal gaz fiyatları yüzde 0,9 geriledi.

GIDA VE ENERJİ HARİÇ FİYATLARDA ARTIŞ

Gıda ve enerji hariç tüm kalemlerde fiyatlar Temmuz’da yüzde 0,3 arttı. Bu grupta tıbbi bakım, hava yolu ücretleri, eğlence, ev eşyaları ve ikinci el araçlar gibi kalemlerde artış görülürken; otel konaklama ve iletişim hizmetleri fiyatlarında düşüş kaydedildi. Yıllık bazda ise gıda ve enerji hariç fiyatlar yüzde 3,1 artış gösterdi.

ENERJİ YILLIK BAZDA DÜŞERKEN BARINMA MALİYETLERİ YÜKSELDİ

BLS verilerine göre, enerji endeksi son 12 ayda yüzde 1,6 azalırken, gıda fiyatları yüzde 2,9 arttı. Barınma maliyetleri yıllık bazda yüzde 3,7 yükseldi. Açıklamada ayrıca, kablosuz telefon hizmetleri endeksinde veri kaynağı ve yöntem değişikliğine gidildiği belirtilirken, sağlık sigortası endeksinden uzun süreli bakım sigortasının çıkarılacağı bilgisi de paylaşıldı.