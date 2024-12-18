Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

ABD’de uçak binaya çarptı: 2 kişi öldü

ABD'nin Hawaii eyaletinde küçük bir uçağın havalimanı yakınlarında bir binaya çarpması sonucunda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Dünya
  • 18.12.2024 15:07
  • Giriş: 18.12.2024 15:07
  • Güncelleme: 18.12.2024 15:10
Kaynak: İHA
ABD’de uçak binaya çarptı: 2 kişi öldü
Fotoğraf: İHA

ABD’nin Hawaii eyaletinde küçük uçağın havaalanı yakınlarında bir binaya çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

ABD’de Hawaii'nin başkenti Honolulu’daki Daniel K. Inouye Uluslararası Havaalanı yakınlarında Cessna 208 Caravan tipi tek motorlu kargo uçağı eğitim uçuşu sırasında bir binaya çarptı.

Dün yerel saatle 15.05 sıralarında meydana gelen olayda uçağın binaya çarparak alev aldığı görüldü. Eyalet yetkilileri uçağın çarptığı binanın boş olduğunu açıklarken, kaza sonucu biri eğitmen uçaktaki 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

BirGün'e Abone Ol