ABD’de üretici fiyatları nisanda yüzde 0,5 geriledi

ABD Çalışma Bakanlığı'na bağlı İstatistik Bürosu’nun (BLS) açıkladığı verilere göre, Nisan 2025’te nihai talep için Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) mevsim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 0,5 oranında azaldı.

Mart ayında değişim göstermeyen, Şubat ayında ise yüzde 0,2 artış kaydeden endeks, Nisan ayında yıllık bazda ise yüzde 2,4 artmış oldu. Aylık bazdaki bu düşüşün temel nedeni, nihai talep hizmetlerindeki fiyatların yüzde 0,7 oranında gerilemesi olarak gösterildi. Nihai talep mal fiyatlarında ise değişiklik yaşanmadı.

GIDA VE ENERJİ HARİÇ ÜFE DÜŞTÜ

Gıda, enerji ve ticaret hizmetleri hariç nihai talep ÜFE'si Nisan ayında yüzde 0,1 düştü. Bu, Nisan 2020'den bu yana ilk düşüş olarak kayıtlara geçti. Yıllık bazda bakıldığında ise bu endeks yüzde 2,9 artış gösterdi.

Hizmetler kaleminde en büyük düşüş, yüzde 6,1 ile makine ve taşıt toptan satışı kaynaklı olurken; portföy yönetimi, gıda ve alkol toptan satışı, yazılım yayımı, konaklama ve hava yolu yolcu taşımacılığı fiyatlarında da düşüşler yaşandı.

Öte yandan, ayakta tedavi hizmetleri, mobilya perakendeciliği ve hastane hizmetleri gibi bazı kalemlerde ise artış gözlendi.

ENERJİ FİYATLARI DÜŞTÜ

Mal grubu özelinde değerlendirildiğinde, nihai talep mallarında genel fiyat değişimi gözlenmezken, gıda ve enerji kalemlerinde düşüş yaşandı. Gıda fiyatları yüzde 1,0, enerji fiyatları ise yüzde 0,4 oranında geriledi. Buna karşılık, gıda ve enerji dışı mallarda yüzde 0,4’lük artış görüldü.

Makine ve ekipman, konut elektriği, sebzeler, doğal gaz ve bazı tütün ürünlerinde fiyat artışları yaşanırken; yumurta fiyatları yüzde 39,4 oranında düşüş gösterdi. Ayrıca benzin, gaz yakıtları, dizel ve bazı kimyasal maddelerde de fiyat azalışı kaydedildi.

ARA MALI GRUPLARINDA FİYATLAR

Ara malı gruplarında ise işlenmiş mallarda yüzde 0,2’lik artış gözlenirken, işlenmemiş mallarda fiyatlar yüzde 3,2 oranında düştü. Hizmet fiyatları bu dönemde değişiklik göstermedi. İşlenmiş mallarda artışa en büyük katkıyı yüzde 9,4’lük artışla soğuk haddelenmiş çelik sac yaptı. İşlenmemiş mallarda ise yüzde 5’lik enerji fiyat düşüşü ve ham petrol, çiğ süt, tavuk eti gibi kalemlerdeki azalış belirleyici oldu. Üretim akışına göre bakıldığında, ikinci aşama ara mallarında yüzde 0,8’lik gerileme dikkat çekerken; dördüncü aşamada yüzde 0,2 artış, ilk ve üçüncü aşamalarda ise sınırlı değişimler yaşandı.