ABD’de Venezuela’ya kara saldırısı hazırlığı

Latin Amerika’da hegemonya kurmaya çalışan ABD’nin “uyuşturucuyla mücadele” bahanesiyle askeri yığınak yaptığı Karayipler’de savaş çanları çalıyor. Beyaz Saray yetkililerinin Venezuela muhalefetiyle koordinasyon içinde Venezuela hükümetini düşürme planı yaptığı belirtilirken ABD Başkanı Donald Trump “karadan müdahale” sinyali verdi. Bağımsızlık vurgusu yapan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, olası bir saldırıya karşı “olağanüstü hal” ilan etmeye hazır olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio liderliğinde bir grup üst düzey yetkilinin, Nicolas Maduro’yu devirmek için askeri baskıyı artırmayı içeren bir plan üzerinde çalıştığı iddia edildi. New York Times’ın haberine göre “son günlerde Trump’ın üst düzey yardımcılarının Maduro’yu devirme çabalarının yoğunlaştığı ve istifasını sağlamak için askeri baskıyı artırabilecek geniş çaplı bir kampanya yürüttüğü” aktarıldı.

MUHALEFETLE ÇALIŞIYOR

CIA verilerini kullanarak daha agresif bir strateji oluşturduğu belirtilen Rubio’nun “Maduro’nun ABD’ye uyuşturucu ihracatını yöneten gayrimeşru bir lider olarak ‘yaklaşan bir tehdit’ gördüğü” belirtildi. Rubio’nun bu yaklaşımına CIA Direktörü John Ratcliffe ve Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Stephen Miller’ın da destek verdiği kaydedildi.

Gazete, ABD askeri komutanlığının “Beyaz Saray henüz resmi onay vermemiş olsa da uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan kişilere karşı hâlihazırda askeri operasyonlar planladığını” yazdı.

Gazeteye göre ABD yanlısı Venezuela muhalefeti, Maduro iktidarının düşmesi konusunda şimdiden Beyaz Saray ile temas halinde. Rubio’nun mayıs ayında ABD’ye gizlice kaçan beş Venezuelalı muhalif isimle görüşmesini hatırlatan NYT’ye konuşan kaynaklar, Maduro’nun düşüşünü takip eden 100 saat içerisinde İspanya’da sürgünde bulunan muhalefetin devlet başkanı adayı Edmundo Gonzalez’e devredilecek.

ABD’DE SAVAŞ HAZIRLIĞI

Beyaz Saray’da Maduro’yu görevden almak planları tartışılırken ABD Başkanı Trump da Karayipler’deki askeri abluka sına gerekçe olarak gösterdiği “Venezule’daki kartellere kara harekâtıyla müdahale edileceğini” açıkladı.

Trump’ın açıklaması, Virginia eyaletinde Quantico Deniz Piyade Üssü’nde “ABD’nin savaş ruhunu geri getirdiklerini” açıkladığı üst düzey komutanlarla toplantısı öncesinde geldi. Trump, 800’den fazla general ve amirale hitap ettiği toplantıda da Venuzuela’yı eleştiren Trump, ayrıca ülkesinin “üniformasız bazı kişiler tarafından yürütülen içeriden bir savaşla” karşı karşıya olduğunu, “bunun hem suç hem de göçten kaynaklandığını” savundu.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ise bağımsızlık vurgusu yaparak “ülkesinin hiçbir devletin arka bahçesi olmayacağını” belirtti. Başkent Caracas'ta, Venezuela Bolivarcı Askeri Üniversitesi'nde konuşan Maduro, dış tehditlere karşı bir “olağanüstü hal” kararnamesinin “imzalanmaya hazır” olduğunu söyledi.