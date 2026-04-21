ABD’de yarış sırasında kayboldu: Fenomen sporcunun cansız bedeni bulundu

Brezilyalı sosyal medya fenomeni ve triatlet, yarışma sırasında kayboldu, cansız bedeni gölde bulundu.

Triatloncu sosyal medya fenomeni ABD'de katıldığı yarışmada ölü bulundu. Mara Flavia Araujo adlı 38 yaşındaki Brezilyalı sosyal medya yıldızı, Texas eyaletinin Houston kenti yakınlarında düzenlenen Ironman triatlon yarışmasının yüzme aşamasında kayboldu.

NTV'nin haberine göre; Woodland Gölü'ndeki 3.8 kilometrelik yüzme parkurunda kaybolan Araujo için kurtarma ekipleri çalışma başlatsa da Araujo'nun cansız bedeni saatler sonra bulunabildi.

Sağlıklı ve sportif yaşam temalarını öne çıkardığı bir Instagram hesabı olan Araujo'nun boğulmuş olabileceği ifade edildi.

KARDEŞİ SORUŞTURMA AÇILMASINI İSTEDİ

Yarışmaya katılmasından hemen önce 60 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşım da yapan sosyal medya fenomeni triatloncu, yarışmayı “Bir başka iş günü” mesajıyla paylaştı.

Araujo'nun kız kardeşi Melissa Araujo, olayın soruşturulmasını talep ederken, Mara'nın etkinlikte hayatını kaybettiğini doğruladı. Brezilya'nın Sao Paulo kentinde doğan Mara'nın radyo sunuculuğu ve DJ'lik yaptığı belirtildi. Yakın zamanda yaptığı bir Instagram paylaşımında, yaklaşık 8 yıl önce bir sağlık sorunu teşhisi konulduktan sonra triatlona yönelen Araujo, Brasilia Triatlonu'nda üçüncü sırada yer almıştı.

FENOMENİN ARKADAŞI: YARIŞMA ÖNCESİ HASTAYDI, ZAYIF DÜŞMÜŞTÜ

Arkadaşı Luis Taveira, ölüm nedeni henüz açıklanmamış olsa da Mara'nın sağlık sorunları olduğunu öne sürdü.

Triatlet için arkadaşı Taveira, “Seyahati öncesi hastaydu, iyi hissetmiyordu. Eşim ve ben kendisine bu yarışma için çok zayıf düştüğünü söyledik ancak iyi olduğu konusunda ısrarcıydı.” ifadelerini kullandı.

Gerçek ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak Mara Flavia Araujo'nun bir sağlık sorunu nedeniyle bayılabileceği ve bu nedenle de boğulmuş olabileceği öne sürüldü.