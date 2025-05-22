ABD’de yerleşim yerine uçak düştü: İlk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 8 yaralı var

ABD’nin California eyaletinde yer alan San Diego kentinde Cessna 550 tipi küçük uçak yerleşim bölgesine düştü. Kazada ilk belirlemere göre iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 8 kişinin ise yaralandığı duyuruldu. Yetkililer, çok sayıda kişinin kazada hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruyor. Murphy Canyon Mahallesi’ne düşen uçak nedeniyle en az 15 ev ile çok sayıda araç yanarken, yaklaşık yüz kişi de tahliye edildi. Söz konusu yerleşim yeri orduda görevli personelin aileleriyle yaşadığı bir mahalle olarak biliniyor.

Uçağın, yakındaki Montgomery Field Havaalanı’na iniş yapmaya çalıştığı sırada düştüğü ve uçakta pilot dahil 8 ila 10 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor. Yetkililer, kazada ölenlerin tamamının uçakta bulunanlar olduğunu ifade etti.

HENÜZ TAM SAYI BİLİNMİYOR

San Diego İtfaiyesi Şefi Yardımcısı Dan Eddy, yaptığı açıklamada uçağın düştüğü cadde üzerinde her iki tarafta bulunan araçların neredeyse tamamının alev aldığını bildirdi. Eddy, "Henüz tam sayıyı bilmiyoruz ancak çok sayıda ölüm olduğunu söyleyebiliriz. Tüm ölümler uçaktaki kişiler arasında görünüyor" dedi. Kurtarma ekipleri ve FBI ile Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA) olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

"BÜYÜK BİR PATLAMA SESİYLE UYANDIK"

Mahalle sakinlerinden Christopher Moore, sabah büyük bir patlama sesiyle uyandığını belirterek, "Pencereden dışarı baktığımda duman gördüm. Çocuklarımı alıp hemen dışarı çıktım. Sokağa çıktığımızda yanmakta olan bir araba gördük" dedi.

ORDU PERSONELİNİN YOĞUN OLDUĞU BİR MAHALLE

Kazanın yaşandığı Murphy Canyon, San Diego’nun Tierrasanta bölgesinde, orduda görevli personelin aileleriyle yaşadığı bir mahalle olarak biliniyor. San Diego Belediye Başkanı Todd Gloria, bölgede "olağanüstü bir müdahale" yürütüldüğünü belirterek, etkilenen ailelere destek verileceğini söyledi. Belediye, etkilenenlerin büyük bölümünün orduda görevli olduğuna belirtti.

San Diego Donanma Üssü Komutanı Bob Heely, kazanın gerçekleştiği bölgenin dünyanın en büyük askeri konut topluluklarından biri olduğunu belirterek, "Etkilenen ailelerin güvenliği en büyük önceliğimiz" dedi.

San Diego Polis Şefi Scott Wahl, "Olay yeri tarif edilemeyecek kadar korkunçtu. Evler alev içindeydi, jet yakıtı sokaklara akıyordu" ifadelerini kullandı.

Kaza sonrası başlatılan geniş çaplı soruşturma, FAA, FBI ve yerel yetkililerce birlikte yürütülüyor. Olay yerindeki detaylı incelemenin dört ila altı saat sürmesi bekleniyor. Uçağın neden düştüğü henüz netlik kazanmazken, pilotla kazadan önce iletişim kurulamadığı belirtildi.