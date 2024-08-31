Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

ABD’de yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 37 yaralı

ABD’nin Mississippi eyaletinde seyir halindeki 47 kişilik yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.

Dünya
  • 31.08.2024 23:50
  • Giriş: 31.08.2024 23:50
  • Güncelleme: 31.08.2024 23:52
Kaynak: İHA
ABD’de yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 37 yaralı
AA


ABD'nin Mississippi eyaletine bağlı Vicksburg şehrindeki otoyolda seyir halindeki otobüsün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, 37 yaralı Vicksburg ve Jackson’daki hastanelere nakledildi.

Warren County Adli Yargıcı Doug Huskey, kazada ölenler arasında 6 ve 16 yaşlarında 2 kardeşin olduğunu belirtti. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol