ABD’de yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 37 yaralı



ABD'nin Mississippi eyaletine bağlı Vicksburg şehrindeki otoyolda seyir halindeki otobüsün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, 37 yaralı Vicksburg ve Jackson’daki hastanelere nakledildi.

Warren County Adli Yargıcı Doug Huskey, kazada ölenler arasında 6 ve 16 yaşlarında 2 kardeşin olduğunu belirtti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.