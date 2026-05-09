ABD’de yolcu uçağı pistte yürüyen birine çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti

Los Angeles’a gitmek üzere havalanan bir Frontier Airlines uçağı, Denver Uluslararası Havalimanı’nda kalkış sırasında pistte yürüdüğü bildirilen bir kişiye çarparak ölümüne neden oldu.

ABC News’teki habere göre, söz konusu kişinin motorlardan birinin kısmen içine çekildiğini doğrulandı.

Denver Uluslararası Havalimanı’ndan yapılan açıklamaya göre olay, cuma günü yerel saatle 23.19 sıralarında Frontier’ın 4345 sefer sayılı uçağının kalkış sırasında bir yayaya çarptığını bildirmesiyle yaşandı.

Uçakta 231 kişi bulunuyordu.

Olay, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen kısa süreli bir motor yangınına yol açtı.

Uçaktakilerde ise en az bir yolcunun hafif yaralandığı bildirildi.

Tahliyenin ardından standart prosedür gereği uçaktaki tüm yolcular sağlık kontrolünden geçiriliyor.