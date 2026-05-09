ABD’de yolcu uçağı pistte yürüyen birine çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti
ABD’de Frontier Airlines’a ait Los Angeles seferini yapan yolcu uçağı, Denver Uluslararası Havalimanı’nda kalkış sırasında pistte bulunduğu belirtilen bir kişiye çarptı. Motorun kısmen içine çekilen kişi yaşamını yitirirken, olay kısa süreli yangına neden oldu. Uçaktaki 231 yolcudan en az biri hafif yaralandı.
ABC News’teki habere göre, söz konusu kişinin motorlardan birinin kısmen içine çekildiğini doğrulandı.
Denver Uluslararası Havalimanı’ndan yapılan açıklamaya göre olay, cuma günü yerel saatle 23.19 sıralarında Frontier’ın 4345 sefer sayılı uçağının kalkış sırasında bir yayaya çarptığını bildirmesiyle yaşandı.
Uçakta 231 kişi bulunuyordu.
Olay, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen kısa süreli bir motor yangınına yol açtı.
Uçaktakilerde ise en az bir yolcunun hafif yaralandığı bildirildi.
Tahliyenin ardından standart prosedür gereği uçaktaki tüm yolcular sağlık kontrolünden geçiriliyor.