Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

ABD’de yolcu uçağı pistte yürüyen birine çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti

ABD’de Frontier Airlines’a ait Los Angeles seferini yapan yolcu uçağı, Denver Uluslararası Havalimanı’nda kalkış sırasında pistte bulunduğu belirtilen bir kişiye çarptı. Motorun kısmen içine çekilen kişi yaşamını yitirirken, olay kısa süreli yangına neden oldu. Uçaktaki 231 yolcudan en az biri hafif yaralandı.

Dünya
  • 09.05.2026 12:18
  • Giriş: 09.05.2026 12:18
  • Güncelleme: 09.05.2026 12:21
ABD’de yolcu uçağı pistte yürüyen birine çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti
Fotoğraf: YouTube

Los Angeles’a gitmek üzere havalanan bir Frontier Airlines uçağı,  Denver Uluslararası Havalimanı’nda kalkış sırasında pistte yürüdüğü bildirilen bir kişiye çarparak ölümüne neden oldu.

ABC News’teki habere göre, söz konusu kişinin motorlardan birinin kısmen içine çekildiğini doğrulandı.

Denver Uluslararası Havalimanı’ndan yapılan açıklamaya göre olay, cuma günü yerel saatle 23.19 sıralarında Frontier’ın 4345 sefer sayılı uçağının kalkış sırasında bir yayaya çarptığını bildirmesiyle yaşandı.

Uçakta 231 kişi bulunuyordu.

Olay, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen kısa süreli bir motor yangınına yol açtı.

Uçaktakilerde ise en  az bir yolcunun hafif yaralandığı bildirildi.

Tahliyenin ardından standart prosedür gereği uçaktaki tüm yolcular sağlık kontrolünden geçiriliyor.

BirGün'e Abone Ol