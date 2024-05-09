ABD’den 37 Çinli kuruluşa ihracat kısıtlaması
ABD Ticaret Bakanlığı, 37 Çinli kuruluşa "ABD’nin ulusal güvenliğine veya dış politika çıkarlarına aykırı hareket ettikleri" gerekçesiyle ihracat kısıtlaması getirdi.
Kaynak: İHA
ABD, 37 Çinli kuruluşa ticari kısıtlama listesine aldı. ABD Ticaret Bakanlığı, 37 Çinli kuruluşa "ABD’nin ulusal güvenliğine veya dış politika çıkarlarına aykırı hareket ettikleri" gerekçesiyle ihracat kısıtlaması getirdi.
Söz konusu karar, şirketlerin Çin’in askeri modernizasyonuna destek sunabileceği ve Çin’e teknoloji akışını durdurmak için alındı. Söz konusu karar, ABD’li tedarikçilerin listede yer alan kuruluşlara ihracat yapmasını zorlaştırıyor.