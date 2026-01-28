ABD’den bazı vize başvurularında sosyal medya şartı: Hesaplar herkese açık olacak

ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği, 15 Aralık 2025’ten itibaren F, M ve J ile H-1B ve H-4 vize başvurularında tüm sosyal medya hesaplarının gizlilik ayarlarının “herkese açık” olarak düzenlenmesinin zorunlu olduğunu açıkladı.

ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği, 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren bazı göçmen olmayan vize başvurularında sosyal medya hesaplarına ilişkin yeni bir uygulamanın yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Büyükelçiliğin konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklama şu şekilde:

"15 Aralık 2025 tarihinden itibaren, ABD kanunları uyarınca; F, M ve J türü göçmen olmayan vize kategorilerinin yanı sıra, H-1B veya H-4 vizesine başvurularda da kimlik ve Amerika Birleşik Devletleri'ne girişe uygunluk tespitini mümkün kılacak inceleme sürecini kolaylaştırmak için tüm başvuru sahiplerinin tüm sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarını herkese açık olarak değiştirmesi gerekmektedir."