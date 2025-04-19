ABD’den çekilme tehdidi, Rusya’dan Taurus uyarısı

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Paris’te Almanya, Fransa, İngiltere ve Ukrayna’nın katılımı ile gerçekleşen görüşmelerden sonra yaptığı açıklamada, Ukrayna ile Rusya arasında olası bir uzlaşmaya dair sinyallerin gelmemesi halinde, ABD’nin birkaç gün içinde arabuluculuk çabalarını durdurabileceğini kaydetti.

Rubio, ABD Başkanı Donald Trump’ın “arabuluculuk için çok zaman ve enerji harcadığını” söyledi.

Öte yandan Avrupa ülkelerini ABD-Rusya diyaloğunu sekteye uğratmaya çabalamakla suçlayan Rusya, Almanya’yı ikinci kez Taurus füzeleri konusunda uyardı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Ukrayna’nın Alman uzun menzilli Taurus füzeleriyle Rus ulaşım altyapısına yapacağı saldırıları, “Almanya’nın savaşa doğrudan dâhil olması” olarak değerlendireceğini duyurdu.