ABD’den Colani’ye destek ve suikast uyarısı

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ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye Cumhurbaşkanı Colani’nin "Batı ile yakınlaşma çabalarının" kendisini radikal grupların hedefi haline getirebileceğini ileri sürdü.

Al-Monitor'a açıklamalarda bulunan Barrack, "Onun etrafında bir koruma sistemi oluşturmalıyız" dedi. Barrack, Colani ile birlikte savaşan ve halihazırda ulusal orduya entegre edilmeye çalışılan cihatçıların IŞİD gibi gruplar tarafından tekrar radikalleştirilmeye çalışıldığını savundu. Barrack, Suriyeli liderin geçmişteki bağlantılarına yönelik eleştirileri önemsemediğini belirterek "Bugün çıkarlarımız örtüşüyor" değerlendirmesinde bulundu.