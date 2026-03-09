ABD’den Doğu Pasifik’te bir tekneyi vurdu: 6 kişi yaşamını yitirdi
ABD Güney Komutanlığı, Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneye düzenlenen operasyonda 6 kişinin öldüğünü açıkladı. Komutanlık, teknenin uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde kullanıldığını öne sürerken, olayla ilgili incelemenin devam ettiğini belirtti.
Kaynak: AA
ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneye operasyon düzenlendiğini ve saldırıda 6 kişinin öldüğünü duyurdu.
Komutanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, istihbarat verilerinin söz konusu teknenin uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde kullanıldığını gösterdiği öne sürüldü.
Açıklamada, operasyon kapsamında teknenin vurulduğu ve saldırıya ilişkin görüntülerin paylaşıldığı belirtildi.
Açıklamada hiçbir ABD gücünün zarar görmediğini belirten ABD'li yetkililer olayın ayrıntılarına ilişkin incelemenin sürdüğü ifade etti.