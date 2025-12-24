ABD’den Halep açıklaması: Masayı devirmeyin

ABD Dışişleri Bakanlığı, 22 Aralık Pazartesi günü Halep’te iki Kürt mahallesinde yaşanan çatışmalarla ilgili Rudaw’a açıklama yaptı.

Bakanlık yetkilileri, Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki "entegrasyon görüşmeleri için aktif bir şekilde kolaylaştırıcılık yapmaya devam ettiğini duyurdu ve taraflara itidal çağrısında bulunduğu" belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rudaw Washington Temsilcisi Diyar Kurda’ya yaptığı açıklamada, Suriye’de entegrasyon süreci ile ilgili diplomatik çabaların sürdüğünü teyit etti, sahada yaşanan şiddet olaylarına rağmen "masanın devrilmemesi" gerektiği mesajını verdi.

TOM BARACK DEVREDE: '10 MART ANLAŞMASI ÖNCELİĞİMİZ'

Bakanlık yetkilileri, ABD’nin Suriye Özel Elçisi Tom Barack’ın, HTŞ ile SDG arasındaki temasları "desteklemeye ve kolaylaştırmaya devam ettiği", görüşmelerde ana gündem maddesinin, 10 Mart 2025’te imzalanan ve iki gücün birleşmesini (entegrasyonu) öngören anlaşmanın uygulama mekanizmaları olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Bu görüşmeler, temel olarak 10 Mart anlaşmasına bağlılığın teyit edilmesine ve bu sürecin hayata geçirilmesine odaklanmaktadır" denildi.

22 Aralık Pazartesi günü Halep’in Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinde HTŞ ile SDG arasında çıkan çatışmada, yerel kaynaklara göre 4 kişi hayatını kaybetmiş, 25 kişi de yaralanmıştı.

Gecesi geç saatlerde Suriye Savunma Bakanlığı çatışmaların durdurulduğunu ve ateşkes sağlandığını duyurmuştu.