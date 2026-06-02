ABD’den iadesi isteniyor: Timur Cihantimur'un hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İstanbul Eyüpsultan’da Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybetmesine yol açan Timur Cihantimur’un ABD'de hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu.

Hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istenen Timur Cihantimur'un, iade işlemlerinin tamamlanması halinde 8 Temmuz'da hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

İDDİANAME KABUL EDİLMİŞTİ

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te meydana gelen ve Oğuz Murat Aci'nin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin iddianame kabul edilmişti.

Karar'da yer alan habere göre, kaza tarihinde 17 yaşında olan ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur'un, ABD'den iade sürecinin tamamlanması halinde ilk duruşması 8 Temmuz saat 13.30'da görülecek.

12 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Cihantimur'un kullandığı aracın, yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan ATV tipi araçlara çarpması sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Hazırlanan iddianamede Cihantimur hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 1 yıl 9 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İADE SÜRECİ BEKLENİYOR

Soruşturma dosyasına göre, kazanın ardından Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok tarafından olay yerinden uzaklaştırıldığı ve daha sonra yurt dışına çıkarıldığı öne sürüldü.

Gaziosmanpaşa 4. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederken sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Cihantimur'un Türkiye'ye getirilmesi halinde yargılama 8 Temmuz'da başlayacak.