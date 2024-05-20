ABD’den İran’a taziye mesajında dikkat çeken ifadeler

ABD Dışişleri Bakanlığı, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet için taziye mesajı yayımladı. Açıklamada yer alan "İran yeni cumhurbaşkanını seçerken, İran halkına, onların insan hakları ve temel özgürlükler için verdikleri mücadeleye olan desteğimizi bir kez daha teyit ederiz" ifadesi dikkat çekti.

ABD, dün yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberlerindeki heyet için taziye mesajı yayımladı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve heyetin diğer üyelerinin İran'ın kuzeybatısında meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetmesi dolayısıyla resmi taziyelerini ifade eder. İran yeni cumhurbaşkanını seçerken, İran halkına, onların insan hakları ve temel özgürlükler için verdikleri mücadeleye olan desteğimizi bir kez daha teyit ederiz."