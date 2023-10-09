ABD’den İsrail’e destek: Bazı savaş gemileri Doğu Akdeniz'e gönderiliyor

ABD, Hamas’ın operasyonunun ardından Gazze’ye bombardıman altına alan İsrail’e destek vermek amacıyla Doğu Akdeniz’e savaş gemisi gönderme kararı aldı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonrası, İsrail'e yardıma hazır olması amacıyla uçak gemi filosunu Doğu Akdeniz'e gönderme talimatı verdi.

Austin'in talimatıyla USS Gerald R Ford uçak gemisi, bir füze kruvazörü ve dört füze imha gemisi bölgeye hareket etti. Bölgeye Amerikan savaş uçakları da gönderilecek.

BBC Türkçe’nin haberine göre ABD hem İsrail'e ekipman ve mühimmat desteği verecek hem de askeri yardımını önümüzdeki günlerde artıracak.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, İsrail'in düşmanlarının bölgedeki son gelişmeleri fırsata çevirmeye çalıştığı, ABD'nin bunu engelleyeceği belirtildi.

ABD, özellikle Lübnan’daki güçlü Hizbullah hareketinin Hamas-İsrail savaşına dahil olmasını engellemek istiyor.

ABD, her yıl yakın müttefiki İsrail'e milyarlarca dolarlık askeri yardım yapıyor.

İsrail, İkinci Dünya Savaşı sonrası yana ABD'den en çok dış yardım alan ülke.