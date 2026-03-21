ABD’den kara harekatı hazırlığı

Ortadoğu’da savaş enerji altyapılarına yönelik saldırılarla başka boyuta taşınırken ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’nı açmak için kara harekâtına hazırlık yaptığına yönelik iddialar sürüyor.

ABD ordusunun, 8 bin askeri personeli Ortadoğu'ya konuşlandırma sürecini hızlandırdığı iddia edilirken Trump’ın İran için kritik önemdeki Hark Adası’nı işgal etme planını değerlendirdiği öne sürüldü.

ABD merkezli Newsmax'a konuşan yetkililer, Boxer Amfibi Hazır Görev Grubu ile 11'inci Deniz Piyade Seferi Birliği'nin planlanandan daha önce harekete geçtiğini ileri sürerek, bu birliklerin Hint-Pasifik üzerinden Ortadoğu'ya doğru yola çıkmasının beklendiğini iddia etti.

Wall Street Journal gazetesi de Pentagon’un Ortadoğu’ya 5 bin deniz piyadesinden oluşan bir amfibi hazır grubu göndereceğini duyurmuştu.

HARK’I İŞGAL PLANI

Axios'un konuyla ilgili bilgi sahibi dört kaynağa dayandırdığı habere göre ise Trump yönetimi İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü kırmak amacıyla stratejik Hark Adası'nı işgal etme veya abluka altına alma planlarını değerlendiriyor.

Axios'a göre kıyıdan 15 mil açıkta bulunan ve İran'ın ham petrol ihracatının yüzde 90'ını sağlayan Hark Adası'nı ele geçirmeye yönelik bir operasyon, ABD birliklerini doğrudan ateş hattına sokacak. Bu nedenle, habere göre böyle bir operasyon ancak ABD ordusunun Hürmüz Boğazı çevresindeki İran askeri kapasitesini daha da zayıflatmasından sonra başlatılacak.

‘BİR AY DAHA LAZIM’

Haberde ABD’nin böylesi bir operasyonda kullanmak üzere bölgeye çok sayıda deniz piyade birliği göndereceği ifade edildi. Axios’a konuşan bir kaynak, “İranlıları saldırılarla daha fazla zayıflatmak, adayı ele geçirmek, ardından onları köşeye sıkıştırıp bunu müzakereler için kullanmak için yaklaşık bir aya ihtiyacımız var” dedi.

Üç kaynak, adanın kara birlikleri tarafından işgalinin ciddi bir seçenek olduğunu doğrularken, diğer bir seçeneğin ise petrol tankerlerinin adaya ulaşmasını engelleyecek bir deniz ablukası olduğu belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun açıklamaları da iddiaları güçlendiriyor. Netanyahu, İran’a yönelik saldırılara ilişkin açıklamasında, yalnızca hava operasyonlarının yeterli olmayacağını belirterek kara unsurlarının da devreye girmesi gerektiğini söyledi.

‘KARA BİLEŞENİ OLMALI’

ABD ile birlikte İran’a düzenledikleri saldırılara ilişkin konuşan Netanyahu, iç kamuoyuna hitaben “Ne kadar gerekiyorsa o kadar sürecek” derken İngilizce yaptığı açıklamada ise “Savaş insanların düşündüğünden daha hızlı bitecek” ifadelerini kullandı.

İsrail’in ABD’yi savaşa sürüklediği iddialarını reddeden Netanyahu, İran’da olası bir kara saldırısına ilişkin ise “Devrimleri havadan yapamazsınız. Havadan pek çok şey yapabilirsiniz, biz de yapıyoruz ama bir de karada bileşeni olmalı” dedi.

Trump'ın talebiyle İran'ın gaz tesislerine yönelik saldırıları durdurduklarını belirten Netanyahu ayrıca “Ortadoğu petrolünü doğrudan İsrail limanlarına taşıyacak yeni bir boru hattı projesiyle Hürmüz Boğazı bağımlılığına son vermeyi hedeflediklerini” açıkladı.