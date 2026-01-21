ABD’den Karayipler’de yeni baskın: 7’nci petrol tankerine el konuldu
ABD ordusu, Karayipler açıklarında Venezuela’dan petrol taşıdığı belirtilen Sagitta adlı tankere baskın düzenleyerek el koydu; ABD Güney Saha Komutanlığı, operasyonun Donald Trump yönetiminin bölgede uyguladığı yaptırımlar ve deniz ablukası kapsamında gerçekleştirildiğini açıkladı.
ABD ordusu, Karayipler açıklarında petrol taşıyan bir gemiye daha baskın düzenleyerek, bölgedeki abluka kapsamında toplamda 7’nci petrol tankerine el koydu.
ABD Güney Saha Komutanlığının (SOUTHCOM) sosyal medya hesabından, Karayipler bölgesinde düzenlenen operasyona ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada ABD kuvvetlerinin, "Sagitta" adlı tankeri ele geçirdiği duyuruldu.
"Tankerin ABD Başkanı Donald Trump'ın Karayipler'de yaptırım uygulanan gemilere yönelik ablukasını hiçe sayarak faaliyet gösterdiği" savunulan açıklamada, geminin suda seyir halindeki görüntülerine de yer verildi.
Sagitta tankeri, Venezuela'dan petrol taşıdığı gerekçesiyle el konulan 7'nci petrol tankeri oldu.
Through #OpSouthernSpear, the @DeptofWar is unwavering in its mission to crush illicit activity in the Western Hemisphere in partnership with @USCG, @DHSgov and @TheJusticeDept.— U.S. Southern Command (@Southcom) January 20, 2026
This morning, U.S. military forces, in support of the Department of Homeland Security, apprehended… pic.twitter.com/UPADtiw681