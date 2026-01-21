Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

ABD’den Karayipler’de yeni baskın: 7’nci petrol tankerine el konuldu

ABD ordusu, Karayipler açıklarında Venezuela’dan petrol taşıdığı belirtilen Sagitta adlı tankere baskın düzenleyerek el koydu; ABD Güney Saha Komutanlığı, operasyonun Donald Trump yönetiminin bölgede uyguladığı yaptırımlar ve deniz ablukası kapsamında gerçekleştirildiğini açıkladı.

Dünya
  • 21.01.2026 09:46
  • Giriş: 21.01.2026 09:46
  • Güncelleme: 21.01.2026 09:49
Kaynak: AA
ABD’den Karayipler’de yeni baskın: 7’nci petrol tankerine el konuldu
Fotoğraf: AA (Arşiv)

ABD ordusu, Karayipler açıklarında petrol taşıyan bir gemiye daha baskın düzenleyerek, bölgedeki abluka kapsamında toplamda 7’nci petrol tankerine el koydu.

ABD Güney Saha Komutanlığının (SOUTHCOM) sosyal medya hesabından, Karayipler bölgesinde düzenlenen operasyona ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada ABD kuvvetlerinin, "Sagitta" adlı tankeri ele geçirdiği duyuruldu.

"Tankerin ABD Başkanı Donald Trump'ın Karayipler'de yaptırım uygulanan gemilere yönelik ablukasını hiçe sayarak faaliyet gösterdiği" savunulan açıklamada, geminin suda seyir halindeki görüntülerine de yer verildi.

Sagitta tankeri, Venezuela'dan petrol taşıdığı gerekçesiyle el konulan 7'nci petrol tankeri oldu.

BirGün'e Abone Ol