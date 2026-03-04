ABD’den Kıbrıs için seyahat uyarısı

ABD, Kıbrıs için seyahat uyarı seviyesini yükselterek yurttaşlarına adaya yapılacak seyahatleri yeniden değerlendirmeleri çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, güvenlik riskleri nedeniyle Güney Kıbrıs’ta acil olmayan görevlerde bulunan ABD hükümeti personeli ile bu personelin aile üyelerinin ülkeden ayrılmasına izin verildiğini açıkladı.

İran’ın daha önce Güney Kıbrıs’taki İngiliz askeri üssü RAF Akrotiri’ye yönelik saldırılarının ardından, İngiltere Savunma Bakanı John Healey de yaptığı açıklamada, İran'dan iki füzenin, İngiltere'nin askeri üslerinin bulunduğu Güney Kıbrıs'a doğru ateşlendiğini ancak bu füzelerin kendi üslerini hedef almadığına emin olduklarını söylemişti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise yaptığı açıklamada, üsse bir Kraliyet Donanması güdümlü füze destroyeri ile insansız hava araçlarını düşürebilecek helikopterlerin gönderildiğini duyurmuştu.