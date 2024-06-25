ABD’den Rusya’ya hibrit savaş

Rusya, Dağıstan ve Kırım’a düzenlenen saldırıların yasını tutuyor. Dağıstan’da yaşamını yitirenlerin sayısı 20'ye yükseldi. Üç günlük yas ilan edildi. Moskova, ABD’nin kendilerine karşı hibrit bir savaş yürüttüğünü belirtti.

Dış Haberler

Rusya'nın özerk Dağıstan bölgesine düzenlenen silahlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi. Rusya Soruşturma Komitesi, Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde bir polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılara ilişkin güncellemeleri paylaştı.

Komiteden yapılan açıklamada, saldırıların terör eylemi olarak değerlendirildiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Derbent'teki sinagogda saldırı sonucu çıkan yangının da söndürüldüğü belirtildi.

Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov, "Bunun arkasında kimin olduğunu ve bu saldırıları organize edenlerin neyi hedeflediklerini biliyoruz. Savaş evimize geldi" dedi.

Melikov, AA'nın aktardığına göre şöyle devam etti: “Saldırıları düzenleyen 6 militan etkisiz hale getirildi. Dış güçler tarafından hazırlanan tüm oyunların ve terör hücrelerinin tespit edilmesi yönünde gerekli çalışmalar gerçekleştirilecek. Durum, devletin kurumları tarafından kontrol altında bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Moskova da saldırıya sert tepki gösterdi. Rusya devlet basını, en az yedi kişinin öldüğü silahlı saldırılarla bağlantılı olarak, iki oğlu saldırıya katıldığı iddia edilen Dağıstan'ın Sergokala Bölge Başkanı'nın gözaltına alındığını aktardı.

TANSİYON YÜKSELDİ

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ın Sivastopol şehrine “ATACMS” füzeleriyle düzenlenen ve 4 kişinin öldüğü saldırının ardından ABD’nin Moskova Büyükelçisi Lynne Tracy, Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tracy’nin, Ukrayna’nın “ABD sponsorluğundaki yeni kanlı suçu” nedeniyle Bakanlığa çağırıldığı belirtildi. Saldırıda, Sivastopol şehrindeki çocuklar dahil sivillerin hedef alındığı ifade edilen açıklamada, ABD’nin Rusya’ya karşı hibrit bir savaş yürüttüğü ve çatışmanın tarafı olduğu vurgulandı.

ABD’nin Ukrayna’ya ATACMS füzeleri dahil en modern silahları sağladığına dikkat çekilen açıklamada, “Amerikalı askeri uzmanlar tarafından yapılan bu vahşet konusunda Kiev rejimiyle eşit sorumluluk taşımaktadır” ifadesi kullanıldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da saldırıyı “barbarca” olarak nitelendirdi ve “Saldırının arkasında kimin olduğunu, teknik açıdan çok gelişmiş bu füzeleri kimin yönlendirdiğini çok iyi anlıyoruz. Bu füzelerin fırlatılmasını sağlayanlar Ukraynalılar değil” dedi.